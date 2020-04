Une unité de transformation de fonio a été créée l’année dernière à Niamtougou, signale Le Messager paru mercredi. Elle cible le marché national et international.

Le fonio est prisé des consommateurs européens et américains car ce légume est riche en calcium et en magnésium et il offre de nombreuses vertus pour combattre le diabète et l’hypertension.