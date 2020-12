L'année 2021 suscite déjà de nombreuses inquiétudes. La crise liée à la pandémie du coronavirus perdurera-t-elle ? A quel saint seront vouées les populations démoralisées et durement frappées par la pandémie ? Que faire pour relancer les secteurs fortement touchés et passer à une relance en bonne et due forme ?

Autant de questions posées mercredi par Togo Matin. Mais évidemment aucune réponse. Tous les pays naviguent à vue.