New York est la ville la plus sportive du monde

New York est l’a ville la plus sportive du monde devant Paris, Los Angeles et Londres. Un classement réalisé par une agence spécialisées dont L’Union se fait l’écho.

Le 'ranking of sports cities' évalue les 50 premières villes sportives au monde sur la base d'une analyse approfondie combinant l'empreinte numérique de l'association entre le sport et une ville (50 % de la note), la perception des dirigeants des fédérations sportives internationales (25 %), et celle des représentants des principaux médias sportifs internationaux (25 %).