Non aux moeurs légères !

'Les abonnés à l'adultère et à la débauche'

Ostensiblement certains bars de la place sont devenus de véritables réceptacles pour des hommes et femmes aux mœurs légères, inconditionnels abonnés à l'adultère et à la débauche. En effet, c'est dans les quatre murs de ces maisons closes communément appelées chambres de passe qu'ils assouvissent leurs besoins sexuels. Tous les coups sont permis et les relations extra conjugales y vont bon train, écrit jeudi Chronique de la Semaine.

Le journal dénonce la promotion de la débauche dans ces établissements.