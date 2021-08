Il y a un peu plus d’un an, le gouvernement avait créé un Fonds de relance et de solidarité Covid-19 avec l’ambition de la doter de 400 milliards de Fcfa.

L’objectif a presque été atteint, indique vendredi L’Economiste.

Fin juin, 363 milliards avaient été sécurisés, soit 90,7% du montant total souhaité.

Ce Fonds est destiné à gérer la pandémie et à accompagner le secteur privé pour permettre la relance économique.