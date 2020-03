On ne peut pas écrire n'importe quoi

Deux journaux privés, Liberté et L’Alternative ont été sanctionnés lundi par la HAAC (Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication). 15 jours de suspension de parution pour le premier et 2 mois pour le second

L’Alternative s’en était pris à Franck Paris, conseiller pour l’Afrique du président français. Son confrère Liberté avait accusé l’ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, d’être un ‘diplomate sulfureux, un ennemi de la démocratie’.

Convoqués par la HAAC, les responsables de ces publications ont été incapables de justifier le contenu de leurs articles et la véracité des accusations portées.

Selon l’institution, les journalistes de L’Alternative et de Liberté n’ont pas respecté les règles professionnelles et ont violé les dispositions du code de la presse.

Cette décision est relativement légère au regard des accusations portées.