'Après trois rencontres, le gouvernement et les syndicats des enseignants se sont mis d'accord sur la marche à suivre pour redorer le blason de l'enseignement et faire cesser les menaces de grèves intempestives qui ont émaillé la reprise des cours cette année’, peut-on lire mardi dans Le Médium.

Tous les parties prenantes au protocole d'accord du 19 Avril 2018 sont désormais d'accord sur les termes et s'engagent à pérenniser le dialogue et la concertation et œuvrer en vue du renforcement de la confiance mutuelle entre tous les acteurs du système éducatif par le respect des engagements.