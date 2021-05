‘Tous ont unanimement apprécié le leadership dont a toujours fait preuve le chef de l’Etat togolais et les efforts faits par le Togo dans les domaines de la lutte contre la pandémie du corona virus, la pauvreté et du Doing business’.

L’Economiste paru vendredi assure que Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, Mackhtar Diop à la tête de la SFI, et Esther Duflo, Prix Nobel d’économie, ont vanté la politique menée par Faure Gnassingbé.