L’Institut français du Togo (IFT) organiser le 12 et le 16 octobre des Journées portes ouvertes, indique L’Union paru mardi.

L’IFT propose bien plus que des concerts. Il est possible d’obtenir de l’information sur les études en France, accéder à la médiathèque ou à la bibliothèque, découvrir une exposition ou prendre des cours de Français et de Mina, précise le journal.