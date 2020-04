Moins de 100 cas sur plus de 7 millions d'habitants

Le Togo a le meilleur taux de guérison de la sous-région ouest-africaine selon les dernières données de l’OMS, indique mardi Vérité des Peuples.

Le pays compte à ce jour et depuis plus d’un mois 99 cas confirmés de covid-19, 6 décès et 62 guérisons.

Il faut maintenant que cette tendance se confirme dans le mois qui vient pour être certain que la pandémie est sous contrôle.