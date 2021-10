Lomé sent l’urine. Se soulager en public est devenu un acte banal. On ne se gêne plus d'uriner devant les gens, peu importe l’heure ou l’endroit, constate mercredi Togo Matin.

‘Sur le plan du confort, cette pratique est dégradante du fait que celui qui s’y adonne, est obligé d’adopter des postures malsaines’, peu-on lire.

Cette situation est en partie due au fait que les latrines publiques sont rares dans la capitale.