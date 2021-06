Collecte et recyclage des déchets

Gérer les déchets, participer à l’amélioration de l'environnement, c’est l’ambition de l’opérateur TogoCom et de son partenaire AGR. Un projet inédit bien d’être lancé à Aného, indique L’Union paru vendredi.

Le projet baptisé ECOBOX s’établit autour de trois points : la récupération et rachat des déchets recyclables auprès des populations et acteurs de l’informel ; l’accompagnement des jeunes à l’entreprenariat vert et au développement local des communes.