38 districts sanitaires sur les 44 sont atteints par le coronavirus, annonce mardi L’Union.

L'épidémie est sous contrôle, mais les cas augmentent et ne se limitent plus à Lomé. Les personnes infectées sont des Togolais qui n’ont jamais voyagé à l’étranger et qui ont contracté le virus localement.

Le respect des mesures sanitaires est absolument indispensable pour freiner la propagation, rappelle le journal.