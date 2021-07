Le Togo dispose des ressources en eaux abondantes, mais inégalement réparties, observe Le Médium paru mardi.

Selon les Experts, le pays peut être subdivisé en trois grands bassins : l'Oti, le Mono et côtier avec le Lac Togo.

Les eaux superficielles sont importantes, puisqu'elles sont estimées entre 8 et 12 milliards de mètres cubes d'eau en moyenne par an. Les eaux souterraines représentent, selon les estimations, plus de 9 milliards de mètres cubes.