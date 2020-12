L'un des enseignements tirés de la pandémie est la nécessité de repenser le modèle économique pour le rendre moins dépendant de l'extérieur et donc plus résilient face aux chocs externes. C’est le crédo de Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

Dans son dernier numéro de l’année, Le Médium espère que 2021 sera plus favorable avec une fin annoncée de l’épidémie grâce à des campagnes de vaccination massives.