La 2e édition de la Semaine africaine de la communication a débuté jeudi à Lomé. Tous les professionnels du secteur sont présents pour partager leur expérience et réfléchir au moyen de promouvoir le Togo.

L’Africa Communication Week est une manifestation internationale organisée dans plus de 20 pays.

Elle encourage les professionnels de la communication en Afrique à se connecter, s'engager et influencer la transformation économique du continent à travers la communication stratégique.

'L'objectif de ces événements est d'encourager et de faire participer les professionnels afin qu'ils évaluent de manière critique le rôle de l'industrie de la communication dans le développement de l'Afrique', a souligné Germaine Anaté Koumealo, directrice de l'Institut des sciences de l'information et de la communication (Isica) et ancienne ministre de la Communication.

Les travaux se déroulent à l'université de Lomé.