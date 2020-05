Sauver les écoles privées

Lycées, collèges et écoles sont fermés depuis plusieurs semaines. Les établissements privés sont plus touchés que ceux dépendant du budget de l’Etat. Ils fonctionnent comme des entreprises classiques et la crise sanitaire les met dans une situation très difficile.

Vérité des Peuples paru vendredi indique qu’une rencontre vient d’avoir lieu entre les responsables des écoles privées et Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

Ce dernier a donné des assurances quant à la pérennité de l’activité de l’enseignement privé.