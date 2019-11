L'Afrique est le nouveau foyer mondial du terrorisme selon l'Institute for Economics and Peace. Togo Matin paru vendredi a feuilleté le document. Certes, le nombre de victimes a baissé, mais les actions des groupes extrémistes sont de plus en plus nombreuses.

L’épicentre se situe dans la région ouest-africaine ; au Burkina-Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria.