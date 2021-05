Beaucoup de togolais choisissent de mettre fin à leur jour plutôt que d’affronter les difficultés de la vie, souligne mercredi Le Magnan Libéré.

Les cas de suicides sont de plus en plus inquiétants et marquent une évolution de la société togolaise. Le mal vivre se soigne, mais il faut déceler les prémices. Pas toujours évident.