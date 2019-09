Disparu des écrans radars depuis un bon moment, le leader du PNP (opposition radicale), Tikpi Atchadam, ne s’exprime plus que via les réseaux sociaux et la messagerie WhatsApp.

Waraa paru jeudi s’est procuré son dernier message audio.

Un enregistrement dans lequel il invite toutes les forces de l’opposition ‘à empêcher à tout prix’ le président Faure Gnassingbé à se positionner pour un 4e mandat.