Titre malheureux

Que le quotidien privé Liberté (proche de l’opposition) soit hostile au franc CFA, c’est son droit. Le débat est d’ailleurs récurrent et les pays de la Cédéao envisagent d’ailleurs de se doter de leur propre monnaie.

En revanche, le titre utilisé mercredi par ce journal pour évoquer cette question n’est tout simplement pas acceptable.

‘La France transpose en Afrique francophone le nazisme monétaire’. Voici ce qui figure à la une de ce journal.

Les responsables de cette publication méritent un rappel historique.

Le nazisme est une idéologie nationaliste à caractère raciste et totalitaire, proche du fascisme, mise en œuvre en Allemagne à partir de l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933.

Pour les nazis, les populations des pays et territoires germanophones, 'indo-européens' ou encore 'aryens' étaient d’une race supérieure qui avait vocation à dominer le monde par la force. Les autres populations étaient classées en 'races à éduquer' (les peuples latins, par exemple), 'races à réduire en servitude' (les peuples noirs, les Russes...) et 'races à exterminer' (Juifs et Tsiganes).

Le nazisme est responsable de l’élimination de six millions de juifs et de 700 000 Tsiganes durant la Seconde guerre mondiale.