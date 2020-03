Le gouvernement entend tirer pleinement profit du numérique pour libérer le potentiel de croissance économique, améliorer sa compétitivité et assurer une plus grande inclusion sociale notamment via la simplification et l'accessibilité des services publics à destination des entreprises et des citoyens, explique mardi Le Médium.

Le Togo vient d’ailleurs de lancer un ambitieux programme baptisé ‘Togo Digital 2025’.