Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) tient une réunion technique à Abidjan jusqu’à vendredi, indique Waraa paru ce jour.

L’objectif de cet organisme, dépendant de la Cédéao, est de protéger les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires contre les produits du crime et de lutter contre le financement du terrorisme.