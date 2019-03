Le Togo, trait d’union entre les économies francophones et anglophones, a beaucoup investi ces dernières années pour offrir aux entreprises des infrastructures opérationnelles et un cadre d’investissement, nécessaires à la croissance et au développement du pays.

Jeune Afrique publie dimanche un dossier promotionnel dans lequel le Togo est présenté comme une place financière de premier plan bénéficiant d’installations de niveau international, dont un port en eau profonde.

Deux pages sont consacrées au tourisme, un secteur qui présente de réelles opportunités pour les investisseurs, souligne le magazine.

Jeune Afrique N° 3036 du 17 mars 2019