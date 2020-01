Togo Matin dresse jeudi le portrait de Dédé Akpédjé Messan.

L’ambassadrice des jeunes femmes leaders est engagée pour la cause commune et sociale, particulièrement celle de la femme et mère célibataire.

‘Dédé Akpédjé Messan fait partie de ces femmes qui, quand elles reçoivent des coups, les transforment en opportunité’, écrit le quotidien.