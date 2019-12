Un accord plus juste et plus responsable

Les pays ACP et l’Union européenne devrait parvenir à un accord en 2020 destiné à définir les nouvelles relations entre les deux entités. Les négociations se poursuivent.

Le mensuel Forbes Afrique (N°62) a sollicité Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, et chef négociateur des ACP pour plus de détails sur le futur accord.

‘Les deux parties se sont déjà entendues sur le socle commun de l’accord applicable à tous les membres du partenariat’, indique M. Dussey. Reste à trouver un terrain d’entente sur les trois protocoles régionaux (Afrique, Caraïbes et Pacifique).

Pour ce qui est de l’Afrique, ‘les négociations en cours permettront de restructurer et de repréciser son rapport avec l’Europe. L’Afrique voudrait que le prochain accord soit plus juste, équitable, respectueux et responsable (…) L’Afrique attend beaucoup des négociations en matière de coopération pour la paix et la lutte contre le terrorisme, d’investissements, de riposte contre le changement climatique, sur les questions migratoires et sur la contribution des diasporas africaines au développement du continent’, explique le chef de la diplomatie togolaise.

L’Europe reste toujours le premier partenaire de l’Afrique., en dépit de l’ouverture à de nouveaux partenariats (Chine, Inde, Japon, Turquie, Russie …).