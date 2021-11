Le niébé est complet et équilibré

La production de niébé pour la campagne agricole 2020-2021 est de 383.664 tonnes selon la Direction des statistiques agricoles. Information à lire mardi dans L’Economiste.

Le niébé est la plus importante légumineuse à graines dans les zones de savane tropicale d’Afrique. Il est un aliment de base apprécié car ses feuilles, gousses vertes et graines sèches peuvent être consommées et commercialisées.