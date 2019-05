Un atout de plus pour le développement

Le Centre est ouvert aux pays de l'OCDE et aux autres

Togo Matin consacre mercredi un dossier à l’OCDE.

Le Togo vient de rejoindre le Centre de développement de l’OCDE, mais une précision s’impose, il ne devient pas membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

Le Centre de développement aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.

Ce Centre est ouvert aux pays membres et à ceux qui ne le sont pas.