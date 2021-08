Un leader à l'écoute

Quand on est un leader, de surcroit président de la République, c'est la moindre des choses que d'être à l'écoute des populations. Et Faure Gnassingbé est parfaitement au diapason de ce fait, depuis qu'il est arrivé au pouvoir’, peut-on lire mardi dans Le Médium.

Le journal commente la décision du chef de l’Etat de rendre gratuits les frais d’inscriptions dans les collèges et les lycées pour cette année scolaire. Autre mesure la prise en charge des factures d’eau et d’électricité en août pour les ménages les plus défavorisés.