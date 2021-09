‘La santé des enfants, en particulier des écoliers et élèves, constitue une priorité pour le Président Faure Gnassingbé. Et depuis plus de trois ans, la protection sociale instaurée en milieu scolaire, permet de relever ce défi’, écrit mardi Le Médium.

Depuis 3 ans, le programme School Assur a démontré sa pertinence avec plus d’un million de consultations et près de 14.000 hospitalisations.