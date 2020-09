Cinq pays africains (l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et l’Ethiopie) enregistrent plus de 70 % de toutes les infections au nouveau coronavirus sur le continent, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

Bonne nouvelle, précise mardi L’Union, près d’un million d’Africains touchés par le virus ont guéri.