Pour réussir sa politique sociale, le chef de l'Etat a misé la promotion et l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers plusieurs projets et programmes, souligne jeudi Togo Matin.

L’un des projets phare est l’inclusion financière grâce au FNFI.

Cinq ans après son lancement, les résultats sont au rendez-vous avec près d’un million de bénéficiaires.