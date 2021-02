La Société Autonome de Financement de l'Entretien Routier (SAFER) met progressivement en place une plateforme automatisée des postes de péage pour un franchissement plus fluide et un fonctionnement plus efficace, indique un communiqué publié mercredi dans Le Libéral.

Actuellement, trois postes sont automatisés. La SAFER explique aux usagers comment procéder et comment payer. Ce dispositif, largement répandu à travers le monde, est nouveau au Togo.