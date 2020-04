Le FMI a accordé une aide d’urgence au Togo, et à d’autres pays africains, pour faire face à la pandémie de covid-19. Un allègement de la dette qui revient à un don. Togo Réveil paru vendredi a recueilli la réaction du ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya.

‘L'allègement de la dette dégagera pendant six mois, des espaces budgétaires et de trésorerie pour pouvoir financer la lutte contre la pandémie et accompagner les efforts du gouvernement en matière socio-économique’, indique-t-il.