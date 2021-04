Une monnaie en devenir

Une conférence internationale sur la future monnaie ouest-africaine, l'Eco est prévue du 26 au 28 mai à Lomé, indique mercredi Le Libéral.

Initié par la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de l'Université de Lomé sous l'égide de son ancien doyen Kako Nubukpo, récemment nommé à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ce colloque permettra de réfléchir sur la transition monétaire et l'urgence du développement de l'Afrique et de définir une feuille de route à soumettre aux dirigeants de la Cédéao.