Le président Faure Gnassingbé effectue une visite à Shanghai depuis le début de la semaine, signale Togo Matin paru jeudi. Un déplacement semble-t-il axé sur les questions économiques.

Il a rencontré ‘des hommes d’affaires chinois mais aussi des responsables de grands groupes industriels’, précise le journal.

On connaît l’appétit de la Chine pour l’Afrique. Groupes publics et privés sont à la manœuvre depuis plus d’une décennie dans de nombreux secteurs.