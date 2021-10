La Cheffe du gouvernement Victoire Tomégah-Dogbé a effectué lundi une visite sur les installations de la Plateforme industrielle d’Adetikope (PIA).

Cette visite, selon L'Economiste paru mercredi, avait pour but d’’apprécier l’évolution du déploiement des différents services et installations sur le site et échanger avec les acteurs impliqués’.

Une fois achevée, la Plateforme accueillera des usines de transformation, des entrepôts et un port sec.