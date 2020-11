Tom Saintfiet, ancien sélectionneur du Togo, actuellement au même poste en Gambie, estime que l’organisations de rencontres continentales et internationales devient de plus en plus compliquée.

Voyager en temps de coronavirus est un vrai problème. Trouver des avions, tester les joueurs, respecter les règlementations imposées par chaque pays.

C’est un vrai casse-tête. La situation pourrait devenir ingérable, explique-t-il dans les colonnes de L’Union.