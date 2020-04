Le président élu prêtera serment dimanche prochain.

L’heure de la cérémonie a été modifiée. Elle se déroulera à 11h (TU) et non plus à 16h (TU) comme prévu initialement.

Pas de foule, pas d’invités étrangers. Tout se déroulera en présence du moins de monde possible en raison des restrictions sanitaires.

M. Gnassingbé entamera un 4e mandat après sa réélection le 22 février dernier avec 70,78% des suffrages.