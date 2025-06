Deux décennies de transformation politique

Ce lundi, le magazine Jeune Afrique publie un dossier spécial consacré au Togo, alors que le pays entre dans une nouvelle ère politique marquée par l’adoption d’un régime parlementaire inédit.

L’analyse s’ouvre sur un rappel marquant :

« Mai 2005 : Faure Essozimna Gnassingbé est élu chef de l’État. Mai 2025 : il est désigné président du Conseil en vertu de la nouvelle Constitution. »

Un clin d’œil aux vingt ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, désormais reconduit dans un système institutionnel profondément remanié mais où les équilibres du pouvoir interrogent toujours.

Le dossier explore les transformations du pays, les enjeux de la réforme constitutionnelle, et les mutations politiques, économiques et sociales intervenues au cours des deux dernières décennies. Tout en soulignant une continuité apparente, Jeune Afrique insiste aussi sur les métamorphoses plus profondes du Togo, en arrière-plan des symboles politiques.

Ce numéro spécial s’annonce comme un décryptage essentiel pour comprendre l’évolution de l’État togolais, à un moment charnière de son histoire institutionnelle.