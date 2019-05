Absence de lisibilité

Lors d’une conférence de presse mardi à Lomé, le président de l’ANC, Jean-Pierre Fabre, est resté très imprécis sur la participation de son parti aux prochaines élections locales.

Certes, M. Fabre reconnaît l'utilité de la gestion locale, sans dire clairement quel sera son choix final.

‘Nous savons déjà ce que nous allons faire. Mais pour le moment, nous parlons des conditions de transparence et d'équité, après on avisera. Soyez patients', a-t-il déclaré.

Le chef de l’ANC critique le processus en cours. Il reproche le manque d’indépendance de la Commission électorale (Céni) et exige un recensement et non une révision du fichier électoral.

M. Fabre avance un curieux argument : ‘Le Togo n’a jamais organisé d’élections locales et ne dispose donc pas de listes électorales communales. Il est incongru de prétendre extraire des listes électorales communales des listes électorales conçues pour des élections présidentielles et législatives. Il faut un fichier fiable'.

Il n’existe pas de listes spécifiques en fonction des scrutins. Les électeurs sont les mêmes dès lors qu’ils sont régulièrement inscrits.

Les élections à venir ont un caractère local, mais elles se dérouleront au plan national et concernent l’ensemble du territoire.