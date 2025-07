Kodjo Adédzé reçu à l'Hôtel de Lassay

En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui se tient actuellement à Paris, le président de l’Assemblée nationale du Togo, Kodjo Adédzé, a été reçu ce dimanche à l’Hôtel de Lassay par son homologue française, Yaël Braun-Pivet.

Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère que M. Adédzé a qualifiée d’« écoute mutuelle, de respect réciproque et de fraternité francophone ».

Les deux responsables parlementaires ont profité de cette entrevue pour réaffirmer leur volonté commune de renforcer la coopération entre les institutions législatives des deux pays, avec un accent particulier sur la diplomatie parlementaire, pilier essentiel de la Francophonie politique.

« Nous partageons la conviction que des relations interparlementaires solides sont essentielles pour porter la voix des peuples, défendre nos valeurs communes et bâtir ensemble une Francophonie politique plus dynamique et plus engagée », a déclaré Kodjo Adédzé à l’issue de l’échange.

La 50ᵉ session de l’APF offre un cadre privilégié pour aborder les grands enjeux politiques, économiques et sociaux des pays membres. Dans ce contexte, la rencontre entre les présidents des parlements togolais et français s’inscrit dans une volonté de construire des ponts durables, bien au-delà des simples relations diplomatiques traditionnelles.

Pour Yaël Braun-Pivet, ce type de dialogue bilatéral renforce non seulement les liens historiques entre la France et le Togo, mais nourrit aussi une vision partagée d’une Francophonie tournée vers la paix, la démocratie, et la solidarité entre les peuples.

Yaël Braun-Pivet est présidente de l’Assemblée depuis 2022.

Reconnue pour son sens du dialogue, sa rigueur et sa défense des institutions démocratiques, elle incarne une nouvelle génération de responsables politiques engagés pour une République moderne et inclusive.