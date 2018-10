Agbéyomé Kodjo lance une opération rebranding

Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD). C’est le nom choisi par Agbéyomé Kodjo pour sa formation. Terminé donc Obuts.

‘Il nous faut nous donner les moyens adéquats à même d’ouvrir la voie l’émergence d’une république juste, qui protège et libère les énergies et les talents des filles et des fils du Togo’, a déclaré samedi M. Kodjo à l’occasion de ce rebranding à l’occasion de la convention du parti.

Créé en aout 2008, Obuts s’est inscrit dans une démarche d’opposition constructive.