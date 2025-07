Des voix s’élèvent contre les municipales de juillet

A quelques jours des élections municipales, une frange de l’opposition appelle à suspendre le processus électoral en cours.

Dans une déclaration conjointe rendue publique vendredi, plusieurs formations politiques et organisations de la société civile exigent un report du scrutin, qu’elles estiment compromis par un contexte sociopolitique jugé tendu.

Parmi les signataires figurent l’Alliance nationale pour le changement (ANC), les Forces démocratiques pour la République (FDR), le Comité d’action pour le renouveau (CAR), ainsi que des entités de la société civile telles que Novation Internationale et le Front citoyen Togo debout (FCTD).

Ces acteurs invoquent une « situation sociopolitique délétère » ne favorisant ni la mobilisation des populations, ni la tenue d’un scrutin crédible et apaisé. Ils dénoncent en particulier « des dysfonctionnements techniques et juridiques » et une absence de réformes électorales de fond.

Les signataires demandent aux autorités d’entendre « la voix de la raison » et de suspendre sans délai le processus électoral engagé.

Ils en appellent également à l’ensemble des forces politiques et à la société civile pour soutenir cette suspension, estimant qu’elle constitue une nécessité pour préserver l’ordre républicain et restaurer la confiance dans les institutions.