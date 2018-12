Ce que pensent les Togolais

L’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) vient de réaliser un sondage au Togo. Une enquête sur les conditions de vie de la population, sur le processus électoral et sur l’image des partis et de leurs leaders.

5000 personnes en âge de voter ont été interrogées entre le 20 octobre et le 18 novembre 2018.

S’agissant de la situation économique et sociale, les avis sont divisés en trois tiers entre ceux qui estiment l’évolution positive, ceux qui pensent que rien n’a changé et enfin les derniers qui assurent que les choses se sont détériorées.

L’un des volets du sondage porte sur le processus électoral à quelques semaines de la tenue des élections législatives.

On apprend que 81% des Togolais se sont fait recenser ; 74% ont l’intention de voter. Une majorité écrasante des personnes sondés (81%) se disent favorables à la limitation du mandat présidentiel.

Comment la population juge les responsables politiques dans un pays qui compte une centaine de partis.

Plusieurs leaders se dégagent, Jean-Pierre Fabre (ANC), Tchikpi Atchadam (PNP) ou encore Yaovi Agboyibo.

Parmi les partis les plus populaires, on retrouve UNIR (majorité présidentielle), l’ANC, le PNP et l’UFC. Pas vraiment surprenant car il s’agit des formations ayant le plus de visibilité.