L’Accord politique global, entre réformes accomplies et promesses inachevées

Signé en 2006 sous médiation internationale, l’Accord politique global (APG) marque ce 20 août son 19ᵉ anniversaire. Document fondateur du dialogue entre partis politiques et société civile, il avait pour ambition de poser les bases d’une démocratie apaisée.

Dix-neuf ans plus tard, les lectures divergent. Pour le parti au pouvoir, la quasi-totalité des engagements ont été mis en œuvre, reléguant l’APG au rang d’étape historique dépassée.

L’opposition, à l’inverse, y voit un rendez-vous manqué et une promesse inachevée de réformes profondes. Ce contraste illustre la persistance du débat sur la consolidation démocratique au Togo.

Togo Debout… mais un peu fatigué

Proche de l’opposition, le Front citoyen Togo Debout (FCTD) peine à maintenir la dynamique de contestation engagée depuis l’adoption de la nouvelle Constitution.

