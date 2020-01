Comment financer tout ça ?

Candidat à la présidentielle, Innocent Kagbara (PDP, opposition), veut engager le débat avec les Togolais sur des grands projets de société.

Son programme repose sur des fondamentaux : une croissance à deux chiffres d’ici 5 ans, la création d’1,5 million d’emplois dans 15 ans.

Il veut également augmenter le salaire minimum dans les 100 jours après son élection, construire des ports secs à Sokodé et Cinkassé et débloquer 300 milliards de Fcfa pour des initiatives en faveur des jeunes et des femmes.

Enfin, le candidat veut renforcer les budgets dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

M. Kagbara n’explique pas comment il financera tout cela.