Consignes de vote 'le moment venu'

Gilchrist Olympio, le fondateur de l’UFC (opposition), a souhaité que prochaines échéances électorales ‘soient l’occasion d’un débat d’idées, de programmes pour le bien être des Togolais et non une occasion d’attaques personnelles et d’incitations à la haine et à la violence'.

L’UFC ne présente pas de candidats mais donnera des consignes de vote ‘le moment opportun’. Le premier tour du scrutin aura lieu le 22 février.

‘Certes, notre objectif visant à obtenir une alternance politique pacifique n’est pas encore réalisé, mais nous ne perdons pas espoir. Une alternance politique pacifique verra le jour au Togo dans un futur proche', indique Gilchrist Olympio dans un message publié à l’occasion des vœux de nouvel an.