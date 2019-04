Coopération plus étroite entre les sections d'UNIR à l'étranger

Les représentations d’UNIR au Maghreb et au Sénégal ont décidé d’intensifier leur coopération, malgré l’éloignement. L’objectif est de se rapprocher de la Diaspora et de travailler en synergie.

Kokouvi Abayili Abassah et Bitsha-Kitime Kabkia se sont rencontrés mardi pour parler de cette alliance et évoquer les sujets d’actualité qui concerne le Togo, le PND, le prochain Forum économique Togo-UE, la feuille de route des Togolais de l’extérieur révélée récemment, les élections locales et présidentielles.

Le parti présidentiel UNIR dispose de plusieurs sections à l’étranger (France, Belgique, Italie, Canada …).