Dans la préfecture de la Binah, les progrès sont palpables

La campagne électorale bat son plein dans la préfecture de la Binah. Sani Yaya, à la tête d'une délégation des cadres UNIR des cantons de la région, était dimanche à Faramdè.

Lors de sa prise de parole, le ministre de l’Economie et des Finances a appelé la population à porter massivement ses suffrages sur le candidat Faure Gnassingbé.

Un choix logique afin, a-t-il dit, de consolider les acquis en matière de sécurité, de paix et de développement.

M. Yaya a listé les nombreuses réalisations dont a bénéficié la préfecture et le canton. On peut citer le programme d’électrification et la construction de pistes rurales, notamment.

Dans ces régions rurales, la promesse du candidat Faure Gnassingbé de développer l’agriculture est reçue 5/5 par les habitants.

La coordination de la campagne dans cette zone est assurée par Solitoki Esso, le ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles, Sani Yaya, et Simfeitcheou Pré.